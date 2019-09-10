شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 34 % من قروض المصارف السعودية استهلاكية وبطاقات ائتمان .. 506.1 مليار ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 دقائق - 12:52 مساءً, 10 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض بلغت قيمة قروض الأفراد “الاستهلاكية” وبطاقات الائتمان العاملة التي أقرضتها المصارف السعودية لعملائها بنهاية النصف الأول 2019، نحو 506.12 مليار ريال.

وبحسب “الاقتصادية”، شكلت قروض استهلاكية وبطاقات ائتمان 34.2 في المائة من مجموع قروض المصارف للقطاعات كافة.

وقيمة القروض السابقة هي القروض العاملة التي ليست عليها مخاطر ائتمانية وليس صافي القروض، التي قدمتها المصارف السعودية وفروعها في الخارج.

إجمالي قروض المصارف بلغ نحو 1.48 تريليون ريال بنهاية النصف الأول، مقارنة بـ1.36 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة نموا نسبته 9.1 في المائة بما يعادل 123.66 مليار ريال.

واستحوذ مصرفان على 56 في المائة من قيمة القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان بنهاية النصف الأول، هما الراجحي والأهلي.

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