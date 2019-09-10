تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء والأسواق العالمية تفقد 18 دولار للأوقية

الموجز

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء بقيمة 4 جنيهات للجرام، بينما تراجعت عالميا بقدر 18 دولارا لللأوقية.

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأغلى سعرا لـ نحو 798 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 598 جنيها، بينما سجل عيار 14 نحو 463 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا،أمس الاثنين، مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس

سجل الذهب عيار24 نحو 788 جنيها للجرام.

والذهب عيار 22 سجل نحو 723 جنيها للجرام.

والذهب عيار21 سجل نحو 690 جنيها للجرام.

والذهب عيار 18 سجل نحو 591 جنيها للجرام.

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والذهب عيار 14 سجل نحو 460 جنيها للجرام.

والذهب عيار 12 سجل نحو 394 جنيها للجرام.

وسجل أونصة الذهب نحو 24,530 جنيها.

والجنيه الذهب سجل نحو 5,521 جنيها.

وكيلو الذهب سجل نحو 788,750 جنيها.