شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 8 جنيهات وعيار 21 يهبط لـ691 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء، هبوط كبير بقيمة 9 جنيهات قياسا على سعر الذهب أمس، بعد هبوط الأسعار العالمية للذهب لأدنى من 1500 دولار، إذ هبطت أوقية الذهب من 1509 دولار أمس إلى 1495 دولار اليوم.

وهبط سعر الذهب فى مصر اليوم من 699 جنيها أمس بالنسبة لعيار 21 إلى 691 جنيها اليوم.





سعر الذهب اليوم فى مصر :عيار 18 سجل 592 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 691 جنيها للجرام.

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عيار 24 سجل 789 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5528 جنيها.

أوقية الذهب 1495 دولار.

سعر الذهب فى مصر، لا يمكن التوقع بمستقبله سواء هبوطا أو ارتفاعا بحسب المتعاملين فى سوق الصاغة، وذلك لكون الذهب فى مصر مرتبط بالأسعار العالمية للمعدن النفيس، والتى ترتبط بالتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.