شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يقود تحالفا من خمسة بنوك لمنح تمويل بمبلغ 1.5 مليار جنيه مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام بنك مصر بالتعاون مع 4 بنوك رائدة في القطاع المصرفي بمنح تمويل تصل قيمته الي 1.5 مليار جنيه مصري للمساهمة في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع مول القطامية بالقطامية الجديدة المملوك لشركة مراكز السخنة للمشروعات العقارية والتي تعد إحدى استثمارات مجموعة الحكير السعودية في جمهورية مصر العربية وذلك بغرض إنشاء المرحلة الاولي من المول والتي تمثل حوالي 70% من مساحة المركز التجاري.

وجدير بالذكر أن التحالف يتكون من بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل ووكيل التسهيل، البنك العربي الأفريقي الدولي بصفته المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل الضمان، بنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولى، والمصرف العربي الدولي وبنك مصر إيران بصفتهم مرتبي التمويل، ومن المخطط ان يخدم المركز التجاري احياء المعادي، المقطم، مصر الجديدة، مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

ويقع مول القطامية في موقع استراتيجي بالقاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تصل إلى 420٫000 متر مربع، كما تبلغ مساحته التأجيرية 110٫000 متر مربع.

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يُعد هذا التمويل خطوة هامة في تعزيز دور بنك مصر الرائد في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة حيث نجح بنك مصر في الحصول على العديد من الجوائز منها؛ حصول البنك على المركز الثاني كمرتب رئيسي بالقروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوي القارة الأفريقية بحصة سوقية 5.5%، وذلك طبقاً للتقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك للنصف الأول لعام 2018، كما حصل بنك مصر على المركز الثالث من حيث تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية بحصة سوقية قدرها 6.8%، وهو ما يأتي في ضوء استمرار استحواذ البنك على مراكز متقدمة ضمن تلك التصنيفات العالمية بدءاً من عام 2015، وبذلك يستمر بنك مصر في تحقيق نتائج متميزة في ترتيب وتسويق عمليات القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية، بالإضافة إلي حصول بنك مصر على جائزة "أفضل بنك مصري من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وحصوله على جائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017" للعام الثالث على التوالي من مؤسسة إيميا فاينانس.

كما حصل بنك مصر على ست جوائز عن عمليات قام بتمويلها بقائمة مؤسسة EMEA Finance لعام 2018 عن عمليات تمويلية قام البنك بالاشتراك في ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي بقطاعات مختلفة وهى قطاع الأسمدة، البتروكيماويات، مواد البناء، الاتصالات، وذلك على مستوى افريقيا تحت قطاع تمويل المشروعاتProject Finance Awards، بالإضافة الى قطاع الإنجازات المحققةAchievement Awards ، وهو الامر الذى يؤكد دور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك مصري في تمويل المشروعات الكبرى للعام 2019 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب .

هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، ويسعى بنك مصر دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء.