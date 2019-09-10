شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط تراجع جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.96% خاسراً 77.04 نقطة ليصل إلى مستوى 7978.20 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.51% خاسراً 19.09 نقطة ليصل إلى مستوى 3751.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 56.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما تراجعت 151 شركة.

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وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.97%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%.

وجاء سهم "أليانز إس إف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.37%، ثم الكابلات السعودية بنسبة 3.47%، ثم أسمنت الشمالية بنسبة 2.20%، فيما تصدر سهم "عناية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.03% ثم التعمير بنسبة 3.26%، ثم العقارية بنسبة 2.64%.