شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.29 نقطة ليصل إلى مستوى 5866.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحاً 8.56 نقطة ليصل إلى مستوى 6423.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.73 نقطة ليصل إلى مستوى 4775.99 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 117.4 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار كويتى عبر 5172 صفقة.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، أعقبه الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.84%، تلاه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 19.53%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 13.64%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 24.65% ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.87%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.72%.