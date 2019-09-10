شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للحج: الرسوم السعودية الجديدة ترفع سعر العمرة 2500 جنية للفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن الرسوم الجديدة التى فرضتها المملكة العربية السعودية على المعتمرين مقابل بعض الخدمات والبالغة 300 ريال، بالإضافة إلى رسوم تنقلات وضرائب وغيرها، ستؤدى إلى زيادة فى سعر برنامج العمرة بالنسبة للفرد ما يعادل 2500 جنية مصرى.

وأوضح شيحة لليوم السابع أن سعر برامج العمرة للموسم الجديد لا يمكن احتسابه الآن لأنه مرتبط بأسعار الفنادق والوجبات والتأشيرة والخدمات التى ستقدم، مشيرا إلى أنه قد يشهد زيادة آخرى نتيجة الأسعار داخل المملكة أو داخل مصر أيضا.

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وأشار عضو اللجنة العليا إلى أن قرار ألغاء رسوم التكرار من جانب المملكة قرار جيد وكان متوقعا ويسعى إليه كل الفنادق السعودية والعاملين فى المنظومة بالكامل من مستثمرين وشركات العمرة، لافتا إلى أن السعودية تشهد طفرة كبيرة وقريبا سيكون هناك نوعيات جديدة من التأشيرات، وستصبح تأشيرة السعودية من أسهل أنواع التأشيرات التى تٌمنح بضوابط.

وقال إن بوابة العمرة المصرية ستبدأ قريبا فى حين من المنتظر أن تبدأ الشركات فى التسجيل أوف لاين على البوابة، لتبدأ مرحلة ربطها مع المنافذ بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الفنية.