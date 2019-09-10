شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع رضا المصريين عن الأداء العام للدولة فى الملفات الاقتصادية والسياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) في يونيو الماضي استطلاعه الدوري حول تقييم الأداء العام، حيث اعتمد الاستطلاع على تقييم عينة من المصريين لتسعة وعشرين ملفاً يغطون مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتشمل هذه البنود رفع القمامة ونظافة الشوارع، الكهرباء، توفير كل أنواع الوقود، الأسعار، مستوى المعيشة لمحدودي الدخل، تعامل الأمن مع المواطنين، توفير فرص العمل، مكافحة الفساد، حرية الرأي والتعبير، العدالة الاجتماعية، العلاقات الخارجية، الأوضاع الاقتصادية في البلد، الصحة، التعليم، المواصلات ووسائل النقل، توفر وجودة المياه، توفر وجودة الصرف الصحي، الإعلام الخاص والحكومي، خدمات المحمول، بطاقات التموين، التلوث، تشغيل المصانع، السياحة، تسهيل إنشاء مشروعات قطاع خاص جديدة، الإنتاج الزراعي، الخطاب الديني، توفر السلع الغذائية.

وتم حساب متوسط تقييم المصريين للبنود التسعة وعشرين ليعبر عن تقييم المصريين للأداء العام، وأظهرت النتائج أن متوسط مؤشر الرضا عن الأداء العام بلغ 67 نقطة من 100 نقطة مقارنةً بحوالي 58 نقطة في يونيو 2018.

ويرتفع متوسط مؤشر الرضا عن الأداء العام من 64 نقطة في الحضر إلى 68 نقطة في الريف بينما لا تظهر فروق ملحوظة بين الذكور والإناث.

ويبدو الشباب الأقل رضا عن الأداء العام حيث يبلغ متوسط الرضا عن الأداء العام 63 نقطة بين الشباب ويرتفع ليصل إلى 70 نقطة من 100 بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر، وينخفض متوسط الرضا عن الأداء العام من 69 نقطة بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 61 نقطة بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وعلى مستوى الملفات التي شملها مؤشر الرضا عن الأداء العام، حصل 5 ملفات على 80 نقطة أو أكثر من إجمالي 100 نقطة وهي ملفات توفير كل أنواع الوقود غير الكهرباء (84 نقطة)، الكهرباء (83 نقطة)، والأمن (83 نقطة) والعلاقات الخارجية مع الدول الأخرى (82 نقطة) وتوفر السلع الغذائية (81 نقطة)، وحصل 9 ملفات على متوسط يتراوح بين 70 وأقل من 80 نقطة هم ملفات الخطاب الديني والدعم بـ 77 نقطة لكل منهما، وتعامل الأمن مع المواطنين (76 نقطة) وخدمات المحمول والمرور بـ 74 نقطة لكل منهما، والمواصلات ووسائل النقل (72 نقطة)، وتسهيل إنشاء مشروعات قطاع خاص والإنتاج الزراعي والسياحة بـ 70 نقطة لكل منهم.

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وحصل 8 ملفات على متوسط يتراوح بين 60 وأقل من 70 نقطة هي ملفات توفر وجودة المياه وحرية الرأي والتعبير بـ 68 نقطة لكل منهما، وتشغيل المصانع (66 نقطة)، الأوضاع الاقتصادية في البلد (67 نقطة)، والأوضاع الاقتصادية في البلد (65 نقطة)، الإعلام (63 نقطة)، مكافحة الفساد (62 نقطة)، وتوفر وجودة الصرف الصحي وتوفر وجودة خدمات الصحة بـ 61 نقطة لكل منهما.

وحصلت 4 ملفات على متوسط رضا يتراوح بين 50 وأقل من 60 نقطة هي العدالة الاجتماعية (59 نقطة)، والتعليم (57 نقطة) ومكافحة التلوث (55 نقطة) ورفع القمامة ونظافة الشوارع (54 نقطة).

وحصل 3 ملفات على متوسط رضا أقل من 50 نقطة هي الأسعار (46 نقطة) وتوفير فرص العمل (43 نقطة) وتحسن مستوى معيشة محدودي الدخل (40 نقطة).

جدير بالذكر أنه بالرغم من أن مستوى الرضا عن ملفي فرص العمل، والأسعار مازال منخفضاً (أقل من 50 نقطة) إلا أنهما يعدان من الملفات التي شهدت تحسن نسبي واضح في مستوى الرضا عنها ما بين يونيو 2018 ويونيو 2019.

كما شهدت ملفات الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية تحسن واضح في مستوى الرضا عنها ما بين يونيو 2018 ويونيو 2019.