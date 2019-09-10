شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم بنك الكويت الدولي (KIB) في آخر جلساته ليستند إلى مستوى الدعم المهم 271.00 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 1.00 نقطة ، فقد تزامن اختبار السهم لهذا الدعم مع استناده أيضاً لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 271.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 290.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 271.00 ومستوى المقاومة 286.00 .