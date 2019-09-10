- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم بنك الكويت الدولي (KIB) في آخر جلساته ليستند إلى مستوى الدعم المهم 271.00 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 1.00 نقطة ، فقد تزامن اختبار السهم لهذا الدعم مع استناده أيضاً لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 271.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 290.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 271.00 ومستوى المقاومة 286.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر الدولي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 10-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.