شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى مستوى الدعم المحوري 230.00 ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.98% بما يعادل -7.00 نقطة .

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده بكسر مستوى الدعم 230.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 219.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 219.00 ومستوى المقاومة 234.00 .