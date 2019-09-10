صناعات يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 10-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى مستوى الدعم المحوري 230.00 ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.98% بما يعادل -7.00 نقطة .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده بكسر مستوى الدعم 230.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 219.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 219.00 ومستوى المقاومة 234.00 .
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