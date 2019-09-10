أرزان يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 10-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ARZAN) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.35% بما يعادل -0.90 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 27.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 25.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00 .
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