شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليصل إلى الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.62% بما يعادل -12.00 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع محدود بأحجام التداول ، ليستقر أدنى مستوى 740.00 .

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لهذا وأسوة بتفاعل المؤشر العام للسوق الكويتي الأخير مع خط اتجاهه الصاعد ، نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 740.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 699.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 715.00 ومستوى المقاومة 740.00 .