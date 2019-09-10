سابك كل طرقه تؤدي للانخفاض - تحليل صباحي – 10-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سابك (2010) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.90% بما يعادل -0.90 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الاعلى ، وصلت لتلك المستويات بعد محاولة السهم تصحيح هذا الاتجاه الهابط المسيطر .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 97.00 من جديد ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 101.80 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.00 ومستوى المقاومة 101.80 .
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