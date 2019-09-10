شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض (1010) في آخر جلساته ، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.54% بما يعادل 0.38 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 23.70 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 26.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.70 ومستوى المقاومة 26.00 .