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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يسجل أعلى ارتفاع بالنسبة المئوية في جلسة أمس – تحليل صباحي – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الحكير (4240) محققاً أرباحاً جيدة في آخر جلساته ، جعلته يتربع على صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية والتي بلغت 5.97% بما يعادل 1.42 ريال ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في الاستقرار أعلى مستوى 23.90 ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ولكن مع ذلك تصل مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 23.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.75 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.90 ومستوى المقاومة 26.75 .
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