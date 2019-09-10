شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.04 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بالرغم من انخفاض السهم ليكبح ذلك السهم من تسجيل المزيد من الخسائر . Advertisements لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 17.31 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 18.48 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.31 ومستوى المقاومة 18.00 .

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