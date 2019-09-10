شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يفتح المجال أمام تحقيق المزيد من الارتفاع – تحليل صباحي – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته ، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المهم 13.74 / في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.31% بما يعادل 0.18 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.74 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.88 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 14.50 .