شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحيط بسهم الدريس (4200) عدد من الإشارات الإيجابية ، أهمها سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.51% بما يعادل 0.70 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية من جديد ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 50.00 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 44.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.90 ومستوى المقاومة 50.00 .