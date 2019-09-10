«دبي بالس» تسجل 1.5 مليون زيارة عالمية منذ إطلاقها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت منصة بيانات «دبي الذكية» (دبي بالس)، قفزة في مدى الاهتمام العالمي بالبيانات المنشورة عبرها، وسجّلت مليوناً ونصف المليون زيارة مؤخراً، وجاءت القفزة في عدد الزيارات بعد وقت قصير من إطلاق مؤسسة بيانات دبي التابعة لدبي الذكية، تحدّي البيانات أولاً خلال يوليو الماضي الذي تتنافس عبره الجهات الحكومية لاستكمال مشاركة وفتح البيانات الحكومية.

وقال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام «دبي الذكية» والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «يعتبر النمو في الاهتمام العالمي بمنصة بيانات دبي، إنجازاً غير مستغرب نظراً لأن إمارة دبي محطّ أنظار العالم نتيجة السبق العالمي في مختلف المجالات، وهو ما يفسّر سعي الكثير من المدن حول العالم لتحليل وخلق فهم أعمق لأبعاد النجاحات المتتالية التي تحققها دبي عبر البيانات المنشورة. وكما يعكس عدد الزيارات نُضج تجربة نشر وفتح البيانات على المنصة وهذه مجرّد خطوات أخرى في مسيرة بيانات دبي التي نطمح عبرها بتحقيق رؤية القيادة لتكون دبي قائدة للعالم في مجال البيانات كنفط للمستقبل».

وأضاف: «البيانات التي تنشرها أي مدينة في العالم تزيد من تنافسيتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، نظراً لأنها تعكس الشفافية ومقومات البيئة المتاحة وتبرز الفرص التي توفرها دبي للمستثمرين حول العالم، وكما تزيد من جاذبيتها السياحية، فضلاً عن دورها في تشجيع الابتكار في مجال تحليل وتوظيف البيانات عالمياً».