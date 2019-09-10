رغبة سعودية في تخصيب اليورانيوم لإنتاج الكهرباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الجديد أمس الاثنين إن المملكة تريد تخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في خطوة حساسة يمكن أن تعقد مشاركة الشركات الأمريكية في الخطة.

وكانت المملكة، قالت إنها تريد الاستفادة من اليورانيوم لتنويع مزيج الطاقة لديها، لكن تخصيب اليورانيوم يفتح أيضا الباب أمام إمكانية استخدامه لأغراض عسكرية وهي مسألة تقع في قلب المخاوف الغربية والإقليمية من أنشطة إيران النووية.

وقال الأمير في مؤتمر بأبوظبي، مشيراً إلى خطة لطرح عطاء لأول مفاعلين للطاقة النووية في المملكة «نمضي فيه قدماً بحذر... نجرب بمفاعلين نوويين». (رويترز)