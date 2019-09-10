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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «جنرال إلكتريك» حدث عالمي يؤكد مكانة الإمارات تاريخ النشر: 10/09/2019 استمع قالت داليا المثنى الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «جنرال إلكتريك» في منطقة الخليج: تأتي استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي تأكيداً للإمكانات المتميزة التي تتمتع بها على صعيد استضافة الفعاليات العالمية، وتجسيداً لحرص قيادتنا الرشيدة على استقطاب الفعاليات ذات الصلة، والتي من شأنها تحفيز الحوار العالمي والخطوات العملية الملموسة في ميدان الطاقة.

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