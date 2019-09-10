تسمية لجنة تحكيم تحدي بلوك تشين من «in5»

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أعلنت«in5،»حاضنة الشركات الناشئة التي أسستها مجموعة «تيكوم»، عن أعضاء لجنة التحكيم لهاكاثون «تحدي بلوك تشين» الذي يستمر لمدة 27 ساعة وتدعمه «أوراكل»،المساهم الرئيسي في رحلة التحول الرقمي في المنطقة.

وتضم لجنة التحكيم، كلاً من عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت؛ وجوست فولكر، مدير تطوير الأعمال للمنصة السحابية في «أوراكل»؛ وينس لوزبرينك، استشاري المبيعات الرئيسي في «أوراكل»؛ وأفضال إبراهيم، نائب الرئيس لشؤون البحث والتطوير في المكتب الرقمي في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وبيتر ستويانوف، الشريك الإداري في «ابتكار».

وتقام المسابقة بالتعاون بين مدينة دبي للإنترنت كشريك استراتيجي، وبنك الإمارات دبي الوطني كشريك مؤسسي، وذلك يومي 27 و28 سبتمبر، من 10 صباحاً إلى 5 مساءً، في«in5 للتكنولوجيا».