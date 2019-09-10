آمال التحفيز النقدي تدعم ارتفاع «وول ستريت» لليوم الرابع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي؛ إذ عززت بيانات اقتصادية عالمية متباينة توقعات بتبني بنوك مركزية من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي) سياسات تحفيز نقدي.

وكان قطاع البنوك ضمن أكبر الرابحين بقيادة أسهم «جي.بي.مورجان» و«سيتي جروب» و«بنك.أوف.أمريكا» التي ارتقت أكثر من 1% مع صعود عوائد السندات الأمريكية.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 68.77 نقطة أو 0.26% إلى 26866.23 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.72 نقطة أو 0.33% إلى 2988.43 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 27.84 نقطة أو 0.34% إلى 8130.91 نقطة.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين؛ بعد بيانات أظهرت نمواً مفاجئاً لصادرات ألمانيا، وصعد المؤشر داكس 0.2%؛ بعدما أظهرت بيانات أن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.7% في يوليو/‏تموز، وصعد مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.1%.

وفي آسيا، بلغت الأسهم اليابانية أمس أعلى مستوى في خمسة أسابيع ونصف الأسبوع، وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.56% إلى 21318.42 نقطة.

(وكالات)