شكرا لقرائتكم خبر عن «إلينجتون» و «ديجا فو»: 150 مليوناً لبرج سكني جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” وقعت «إلينجتون» للتطوير العقاري اتفاقية بقيمة 150 مليون درهم مع شركة «ديجا فو» لرجل الأعمال عبد الرازق عبد الأحد، لبناء برج سكني جديد في دبي.

ووقع الاتفاقية مع عبد الرازق، وجوزيف توماس، العضو المنتدب لشركة «إلينجتون» ونيثين بهاثناجار، الشريك المؤسس. وستبدأ أعمال التصميم ووضع المخطط العام للبرج السكني الجديد قريباً.

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