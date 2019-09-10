«دوكاب» تمد «براكة» بـ 50 ألف كيلومتر من الكابلات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



قال محمد عبدالرحمن المطوع الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دوكاب، إن إنتاج الشركة من قضبان النحاس يصل إلى 160 ألف طن سنوياً، و55 ألف طن من قضبان الألمنيوم، وأن 40% من الإنتاج يسوق في السوق المحلية و60% يتم تصديره إلى أكثر من 30 من الأسواق العالمية. جاء ذلك في حديث للصحافة في مؤتمر الطاقة بنسخته ال24 الذي بدأت أعماله في أبوظبي، أمس. وأكد المطوع أن المنافسة في هذا القطاع قوية، وأن فرض السلطات الأمريكية ضرائب جديدة على النحاس 20% وعلى الألمنيوم 10%، شكل تحدياً للشركات المنتجة لهذه المنتجات، لكنه قال إن «دوكاب» ما زالت تصدر للسوق الأمريكية رغم هذا التحدي. وشدد على أن المنافسة في هذا القطاع شديدة، فهناك أكثر من 70 شركة تتنافس فيما بينها في الأسواق، وأن ضريبة القيمة المضافة التي فرضت في الدولة حديثاً لها تأثير طفيف على دوكاب كسائر الشركات المنتجة، لكن علينا أن نتلاءم مع هذا الوضع الجديد.

وكشف «المطوع» عن إنهاء دوكاب إمداداتها من الكابلات للمفاعل الأول في المحطة الأولى بشكل كامل، فيما سيتم الإنهاء من إمداد المفاعل الثاني مع نهاية العام، وأضاف أنه تم إمداد المفاعل الأول في المحطة الثانية لمشروع براكة بنسبة 70% من احتياجاته، فيما تم إمداد المفاعل الرابع بنسبة 95% من احتياجاته.

وسيتم إنجاز مشروع إمداد المفاعلات الأربعة باحتياجاتها بشكل كامل في الربع الأول من 2020، وستصل كمية الإمدادات من الكابلات للمشروع بشكل كامل إلى 50 ألف كيلومتر. وقال «المطوع» إن لدى الشركة مشاريع توسع نظراً لزيادة الطلب على منتجاتها.

وتطرق المطوع إلى نسب التوطين في الشركة، وقال إن لدينا خططاً لمضاعفة التوطين الذي تصل نسبة حالياً إلى 20%.