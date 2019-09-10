«اقتصادية دبي» تستقبل 464 شكوى للمنشآت التجارية

دبي: ”الخليج 365”

استقبل قسم شكاوى المنشآت التجارية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، 464 شكوى للمنشآت التجارية خلال النصف الأول من العام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 41% مقارنة ب 790 شكوى في النصف الأول من عام 2018. ويعمل القطاع على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات بين التجار من داخل وخارج دولة الإمارات، وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في دبي.

وتؤكد «اقتصادية دبي» من خلال هذه النتائج، حرصها على اتباع أفضل الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على السمعة العالمية التي تتمتع بها دبي، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية في دبي، ورفع مكانتها كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال.

واستحوذ قطاع الخدمات على الحصة الكبرى من الشكاوى التجارية بواقع 45% من إجمالي الشكاوى، والديكور وأعمال البناء 11%، والمواد الغذائية 11%، ومن ثم الإلكترونيات ومواد البناء بنسبة 6% لكل منهما، و3% لكل من الشحن، والسيارات والاكسسوارات، والأثاث بواقع 2%، وتوريد العمالة وتأجير المعدات وتخليص المعاملات بنسبة 1% لتلك القطاعات، وتوزعت ما نسبته 7% على القطاعات الأخرى.

وشكل عدم الالتزام بشروط الاتفاق أبرز الشكاوى المستلمة خلال النصف الأول من 2018، حيث بلغت نسبتها 48% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، وبلغ عدم الالتزام بشروط العقد 36%، والغش التجاري 8%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 2%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 2%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 1%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 1% وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 1%.

وبحسب الشكاوى المستلمة تصدرت الشركات الإماراتية أعلى نسبة بواقع 22% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، تلتها الهندية (19%).