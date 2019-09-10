متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أكدت «دي إكس بي إنترتينمينتس»، تحمّل «مِراس» فارق تكاليف خفض الرواتب والمزايا لموظفي الشركة من المواطنين. وكانت الشركة، كشفت في 7 أغسطس، أنها بصدد تطوير برنامج للكفاءة التشغيلية بما في ذلك تحديد وتنفيذ مبادرات توفير النفقات التشغيلية، تماشيًا مع استراتيجية تحقيق التعادل النقدي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول النصف الثاني 2020. كجزء من برنامج الكفاءة التشغيلية، أعادت الشركة تنظيم سلم الرواتب والدرجات والمزايا والعلاوات الخاصة بالموظفين، وذلك بعد النظر بعناية في معايير السوق الحالية لقطاع السياحة والترفيه والتي تم الحصول عليها من طرف خارجي مستقل.

>> أعلنت «أدنوك للتوزيع»، أن مجلس إدارتها سينظر في توزيع أرباح مرحلية للعام الجاري واعتمادها، خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الأحد 29 الجاري.‎

وكانت العمومية وافقت في إبريل على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، يجري بموجبها توزيع أرباح سنوية عن 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم بواقع 0.1910 درهم للسهم، وتوزيع 0.2057 درهم للسهم في 2020، إضافة إلى توزيع بحد أدنى 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها. وتعتزم الشركة مواصلة توزيع نصف الأرباح خلال أكتوبر، والنصف المتبقي في إبريل.

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>> أكدت «شعاع» عدم وجود أثر جوهري على مركزها المالي أو نتائج أعمالها نتيجة بيعها شركتين تابعتين لها في وساطة الأوراق المالية وصناعة السوق، على أن تظهر نتائج عملية البيع من خلال القوائم المالية للربع الثالث من عام 2019 أو الربع المالي التالي للحصول على الموافقات التنظيمية وإتمام الصفقة.

>> أكدت «إعمار العقارية»، تعليق إجراءات التحكيم مؤقتًا بين «إعمار مصر للتنمية» التابعة لها و«النصر للإسكان والتعمير»، حيث سيتم تعليق إجراءات التحكيم لمدة أربعة أسابيع لإمهال الطرفين وقتًا لإتمام تسوية ودية للنزاع.

>> وافق مجلس إدارة «جلفار» في اجتماعه المنعقد أمس الأول على استمرارية الشركة، وذلك وفقاً للتفويض الممنوح للمجلس من الجمعية العمومية في اجتماعها في يوليو. وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع مستجدات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.