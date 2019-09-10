شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يتراجع للجلسة الرابعة مع تحسن الشهية للمخاطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت أسعار الذهب العالمى للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، مع استمرار تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل آمال التحفيز العالمي وتوقعات بتهدئة محتملة في الحرب التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1490.10 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 13 أغسطس عند 1486 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وخسر الذهب نحو 5% منذ أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام في الرابع من الشهر الجارى عند 1557 دولارا.

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وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8 % ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية.

وأحدثت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اضطرابا في الأسواق العالمية منذ بدأت قبل أكثر من عام، مما أجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

غير أن الأسواق شعرت بارتياح بعد قرار الجانبين إجراء محادثات في واشنطن أوائل أكتوبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 % إلي 935.20 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم إلى 1542.34 دولار ، وخسرت الفضة 0.2 % لتصل إلى 17.92 دولار للأوقية.