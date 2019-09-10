الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة وفايننشال تايمز 100 يقود الخسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل اجتماع للبنك المركزى الأوروبي يبحث فيه السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتسببت بيانات ضعيفة للمصانع من الصين أظهرت تراجع الأسعار في أغسطس بأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات في صدمة لمعنويات المستثمرين الفاترة بالفعل بسبب إغلاق ضعيف لوول ستريت خلال الليل.
وكان مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 منخفضا 0.2 % وبدا أنه سيواصل خسائره ليوم ثان.
وتراجع المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر ببيانات الصين 0.1%، بينما نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% قبيل تقرير الوظائف عن يوليو تموز المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة.
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