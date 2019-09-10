شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسرة 9.22 نقطة، لتصل إلى مستوى 10298.16 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 79.7 مليون سهم بقيمة 124 مليون ريال قطرى عبر 3234 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 18 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%.