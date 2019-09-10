شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بنشاط سهم آرابتك القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 1.27 نقطة ليصل إلى مستوى 2880.78 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 65.1 مليون سهم محققة ما قيمته 112.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1485 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 9 أسهم.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فقطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 1.39%، 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 10.06%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.83%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.86%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.29%.