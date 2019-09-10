شكرا لقرائتكم خبر عن جلوبال تيليكوم تسدد 82.3 مليون دولار قيمة الدفعة الثانية من التسوية الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قيام شركة جلوبال تيليكوم بسداد الدفعة الثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار، وذلك وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه في شهر يونيو الماضي مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها التابعة ومصلحة الضرائب المصرية..

وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه يونيو الماضي، أن تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية الخاصة بها وبشركاتها التابعة للخزانة العامة حتى 31 ديسمبر 2018 بإجمالي 136 مليون دولار، وذلك على دفعتين، الاولي بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تم دفعها مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي والتي تم سدادها الاثنين .

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وقال حسين، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية على سرعة انهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب بشكل ودى من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وتحفيزا للاستثمار .

وأشار إلى أن وزارة المالية، أكدت على ضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا، لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل أي خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

ووجه "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الشكر لقيادات وأعضاء وزارة المالية ومصلحة الضرائب وإدارة البورصة المصرية، المشاركين في هذا الاتفاق على ما بذلوه من جهود حثيثة ومساهمات فعالة لإتمام نجاح هذا الاتفاق .