الاقتصاد

ارامكو تنتظر الضوء الاخضر من الحكومة لطرح أسهمها للاكتتاب العام 

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الان تتابع ارامكو تنتظر الضوء الاخضر من الحكومة لطرح أسهمها للاكتتاب العام  والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

أكد رئيس ارامكو أمين الناصر في أبوظبي الثلاثاء أنّ الشركة النفطية جاهزة للاكتتاب العام لكنها تنتظر الضوء الاخضر من الحكومة ، مشيرا إلى أنها مستعدة لطرح الاسهم في الداخل والخارج.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية “نحن جاهزون” لكن الاكتتاب العام “قرار حكومي”، مضيفا “الطرح الاولي سيكون محليا إلا اننا سنكون أيضا مستعدين لطرح خارجي”.

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