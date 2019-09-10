الان تتابع وزير الطاقة الروسي يجتمع مع نظيره السعودي الجديد في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: قال مصدران في صناعة النفط اليوم ان وزير الطاقة الروسي يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي الجديد في 10 سبتمبر في جدة. وقالت المصادر أن نوفاك ووزير الطاقة السعودي الجديد سيبحثان أوضاع سوق النفط والتعاون بين روسيا والمملكة

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