شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لـ 6.7% فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى بنحو0.7 % مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليسجل 314.8 نقطة، فى حين تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال الشهر الماضى ليبلغ 6.7 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل فيه 13.6%.

وأوضح الإحصاء - فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم، أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجارى بلغ 11.5 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

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وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت بنحو 1 % مقارنة بالشهر السابق عليه، كما إرتفعت بنحو 6.1 % مقارنة بشهر أغسطس 2018.

ولفت إلى أن معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى ارتفع فى الحضر بنحو 0.7 % مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 307.9 نقطة، فى حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوى خلال الشهر الماضى 7.5 % مقارنة بالشهر المناظر من 2018، وفى الريف.. زاد معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 0.8 % مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليبلغ 323 نقطة، وبلغ معدل التضخم السنوى 6 % مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.