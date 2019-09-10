"شعبة أصحاب المدابغ" تستعد لاستقبال أهم 100 مصنع فلسطينى للجلود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يجري التحضير حاليا لاستضافة أهم 100 مُصَنّع فلسطيني فى مجال الجلود بالقاهرة.
وأضاف مهران فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الصناعات الجلدية الفلسطينية تعد من أهم وأفضل الصناعات على المستوى العربى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد نشاطا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات الفلسطيني.
ووقعت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربى للجلود واتحاد الصناعات الفلسطينى، وذلك من أجل تنشيط التجارة العربية للاستفادة من الصناعات الجلدية على المستوى العربى .
وقال محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ ونائب رئيس الاتحاد العربى للجلود، إنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات الفلسطينية بحضور خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطينى وذلك للاستفادة من التجربة المصرية فى إنشاء مدينة الروبيكى وذلك على أن يتم إنشاء مدينة مماثلة لها فى فلسطين .
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