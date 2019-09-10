اليوم.. بدء صرف معاشات سبتمبر المحولة على البنوك

الموجز
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة على البنوك، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه، يجري صرفها إلى 1.58 مليون مستحق.
وأكدت وزارة التضامن، في بيان لها، انتظام عمليات صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، البالغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يجري صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصندوقيها بيسر ودون شكوى.
وأضافت أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة، لمتابعة عملية صرف معاشات سبتمبر في كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيه.
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