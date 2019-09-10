شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأراضى والمرافق أون لاين فى الخريطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للترويج والتحول الرقمي، عن استعدادات الوزارة لتحديث الخريطة الاستثمارية ببيانات جديدة لخدمة المستثمرين، حيث ستتضمن هذه البيانات أسعار الصرف وأسعار الأراضى وأسعار المرافق والتأمينات على العمال ونسبة صاحب العمل والعامل نفسه فيها، بالإضافة إلى كافة المعلومات المتعلقة بالأعمال مما يساعد المستثمرين عند إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم.

وقال مالك فواز في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الخريطة الاستثمارية تخضع للتحديث المستمر، وتضم تحديثات جديدة أولا بأول كل فترة، كما تبحث الوزارة عن الفرص الجديدة والفرص التى ليست عليها اقبال وتنشطها وتتابع الزوار والفرص التى يتابعونها للتواصل معهم.

وأضاف فواز، أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم خدمة تسمح بالتواصل المباشر مع المستثمر بمجرد الدخول وزيارة الخريطة الاستثمارية "أون لاين" عن طريق أحد متابعى الخريطة من الوزارة لمساعدته، وتوفير كافة المعلومات له مما يعد تشجيعا له على الاستمرار وعلى متابعتنا له.