شكرا لقرائتكم خبر عن الجو جميل.. إليك 4 مناطق صحراوية لقضاء رحلة سفارى لا تٌنسى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سبتمبر فى مصر مختلف، فهو بداية لجو معتدل بعد شهور الصيف الحارة، يدفعك للتفكير فورا في إجازة مختلفة، أنت والسماء الصافية ونجوم الليل ونقاء الصحراء، رحلة تصفى خلالها ذهنك وتتخلص من كل طاقتك السلبية لتعود لحياتك العملية من جديد.

ومصر بطولها وعرضها تمتلك أماكن فريدة لرحلات الكامبينج تمكنك من قضاء إجازة ليس لها مثيل بطلها سيارات الدفع الرباعى التى تأخذك إلى عالم مختلف من الألوان التى انتجتها ظواهر طبيعية، وحفلات الشواء فى الخلاء وسهرات بدوية تتميز بطقوس مختلفة لن تجدها إلا هنا.





الصحراء البيضاء

تعتبر الصحراء البيضاء من أكثر الوجهات الصحراوية شهرة فى مصر لأسباب عديدة، فالطبيعة نحتت الصخور بفعل الرياح على شكل فطر عملاق أو بلّور وجعلتها تحفة غريبة لا مثيل لها فى أى صحراء فى العالم، وهناك يمكن أن تقوم بالجولات ورحلات السفارى، ورحلات ليلية فى بياض لا نهائى.





تسلق جبل سيناء

يعتبر تسلق جبل سيناء الذى ورد ذكره فى الإنجيل وصولًا إلى قمته التى يبلغ ارتفاعها 2285 مترًا تجربة ذات طابع خاص لا تصادفها سوى فى القليل من المزارات السياحية فى العالم.

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إنها روح التأمل والمشاعر الروحانية لدى رؤية المشاهد الطبيعية الخلابة والأمور الخارقة للطبيعة، كل ذلك فى مزيج يشكل عالمًا ملهمًا تكتنفه الأسرار، خاصةً عند القيام بجولة سيراً على الأقدام أثناء الليل على طول الممر الصخرى تحت سماء مرصعة بالنجوم، وأنت تتعقب كل ما يحيط بك على ضوء شموع بعض الحجاج المتجهين إلى جبل سيناء.

الصحراء السوداء

تبعد الصحراء السوداء قليلاً عن شمال الصحراء البيضاء، تآكلت الجبال لتغطى الصحراء بطبقة من المسحوق الأسود والصخور مما منح المكان اسمه.. وعند طرف الصحراء السوداء توجد تلال بركانية سوداء ثارت منذ عصور ماضية وأخرجت مادة بركانية تسمّى الجاسبر، وهى المادة التى تتكوّن منها الصخور السوداء.. تسلّق الجبل الذى يعتبر أعلى قمة فى الصحراء السوداء وستستمتع بمنظر ساحر لهذا المشهد الغريب.





الوادى الملون

يعتبر الوادى الملون أحد العجائب الطبيعية فى سيناء، ويمكن زيارته من طابا. والوادى هو عبارة عن متاهة من الصخور الرملية بالألوان الأصفر والأرجوانى والأحمر والذهبى ويصل ارتفاعها فى بعض الأماكن إلى 40 مترًا، فى بعض الأحيان، قد يكون التسلق ضرورياً نظراً للأشكال المتغيرة للصخور وارتفاعاتها.