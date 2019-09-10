شكرا لقرائتكم خبر عن "إلحاق العمالة": تشديد الرقابة على تعاملات الشركات مع راغبى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى إمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك رقابة شديدة على الشركات العاملة فى مجال توظيف العمالة بالخارج والتى تعبث بأحلام الشباب المصرى الطامح فى السفر الى الخارج، موضحا أن هناك قرار بإنهاء 5 تراخيص لشركات حديثة العمل فى المجال قامت بخرق القواعد والنظم، وهو ما دفع وزارة القوى العاملة لإنهاء تلك التراخيص.

وأضاف إمام فى تصريح لليوم السابع، أن سوق إلحاق العمالة بالخارج تراجع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السوق العربى والخليجي بالتحديد هو السوق الأكثر طلبا على العمالة المصرية بالخارج وهى أسواق تعانى من ركود فى المرحلة الحالية وعوامل اقتصادية أدت الى تراجع الطلب على العمالة من الخارج .

وأشار رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج إلى أن هناك 3 عوامل تسببت فى تراجع الطلب على العمالة المصرية اولها حالة الركود التى تعانى منها الدول العربية والخليجية بالتحديد، ثانى تلك الأوطان اعتماد تلك الدول على الاستفادة من مواردها البشرية وتوطين التوظيف فيها، وأخيرا ضعف التأهيل والتدريب الكافى للعامل المصرى كي يكون قادرا على المنافسة فى هذا السوق المفتوح.