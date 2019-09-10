ماكدونالدز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 09-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 220.00 ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، بهدف مساعدته على اختراق هذا المستوى العنيد ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
لهذا تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 220.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 224.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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