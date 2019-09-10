شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) ارتفاعاً ببداية تداولاته اليومية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليفتح المجال أمام تحقيق المزيد من المكاسب للسهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، ولكن رغم ذلك يتحرك السهم بنطاق قناة سعريه هابطة على المدى المتوسط ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية في محاولة منها لتصريف تشبعه الشرائي بها .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 42.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 45.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد