شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يحاول التخلص من الضغط السلبي – تحليل – 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فورد FORD MOTOR CO (F) ارتفاعاً ببداية تداولاته اليومية ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه للتخلص من ضغطه السلبي ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 9.61 ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط ، ولكن نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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توقعاتنا اليومية للسهم هو الصعود على النحو المستقر عليه حتى تلك اللحظة ، ولكن لا نرجح المزيد من الارتفاع ، مع وجود احتمالية عالية لانخفاضه بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.61 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.32 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه