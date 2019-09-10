شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا ينخفض بتأثير مقاومة عنيدة – تحليل – 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري والعنيد 179.00 ، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 179.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 195.65 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه