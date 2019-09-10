شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يعاود الارتفاع – تحليل – 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد محاولة سريعة من السهم لجني أرباحه وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليكتسب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في الحفاظ على التداول بمحاذاة خط اتجاه صاعد بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 1192.66 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1265.18 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد