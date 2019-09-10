شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين مزيد من الميل الهابط ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 10600.00، في حين إن الهدف الرئيسي المنتظر يتواجد عند 9855.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9855.80 والمقاومة 10600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط