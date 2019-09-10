شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.6900، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن صمود المستوى المذكور أمام الارتفاع الحالي سيجبر السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط ضمن القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد