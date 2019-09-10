شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار ضيق منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 59.93، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 64.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد