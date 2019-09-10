شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول حكومى: مصر البوابة الذهبية لمن يبحث عن الاستثمار بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مالك فواز مستشار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للترويج والتحول الرقمي، أن قانون الاستثمار أوجد الإطار العام اللازم للعمل من خلاله، وأتاح ميكنة وتأسيس الشركات والتوقيع الإلكترونى وتأسيس الشركة فى يوم واحد، وأيضا بناء بيئة ومناخ استثمارى جذاب للاستثمار الداخلى والخارجى وهذا الاصلاح بمثابة رسالة للاستثمار فى الخارج وفى الداخل .

وقال مالك فواز، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الجميع يعرف أن مصر البوابة الذهبية لمن يبحث عن الاستثمار في إفريقيا لأنها تتيح الوصول لـ1.5 مليار مواطن فى القارة الافريقية وليس فقط لـ100 مليون مصرى، لذا فمن خلال التصنيع فى مصر يمكن الوصول للأسواق الإفريقية بشكل افضل.

وأضاف فواز، أن مصر أصبحت جاهزة وترحب بالمستثمرين من أى مكان، بعد نجاح البرنامج الاقتصادي، فلدينا بنية تحتية ومرافق وطرق وكهرباء وغاز، وهى لم تكن موجودة قبل ذلك وانجازها يساهم كثيرا فى جذب الاستثمار.

وأعتبر فواز، أن مصر جاهزة بفضل التحسن الكبير فى مناخ الاستثمار، وهذا ما نعلنه فى كل المؤتمرات الدولية والمحلية وفى الزيارات الخارجية والتى نروج من خلالها للاستثمار، هذا بخلاف الشهادات الدولية للاقتصاد المصرى سواء من البنك الدولى أو من صندوق النقد أو من المؤسسات التصنيفية العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد اند بورز بجانب المؤسسات التمويلية والمانحة .