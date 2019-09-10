شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سميت 17 شركة قطاع أعمال عام باسم "النصر" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تدشين شركات قطاع الأعمال العام بعد ثورة 23 يوليو 1952 حرصت الدولة على اطلاق اسم "النصر " على عدد كبير من الشركات بلغ عددها حاليا نحو 17 شركة تحمل اسم "النصر " بعد خصخصة العديد منها وتصفيتها خلال فترة الخصخصة، بحسب مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

كان غرض إطلاق الاسم هو تحميس العاملين بالشركات ، وضمان تحقيق أرباح وبث روح الوطنية فى مختلف القطاعات الصناعية، وبالفعل نجحت الشركات فى ذلك طوال الستينيات والسبعينات وفقا لسياسة الدولة أنذاك والمعتمدة على النظام الاشتراكى ، إلا إنه تراجعت تلك الشركات مع بدء إطلاق برنامج الخصخصة وعدم ضخ استثمارات جديدة فيها بجانب الانفتاح ودخول شركات القطا الخاص للمنافسة بقوة ،وبالتالى أصبحت كلمة " النصر " فى الشركات لا تعنى الربح أو المكسب ،بل تعنى أيضا الخسارة .

لكن وفق البيانات فإن من بين الشركات 8 شركات رابحة نحو 651.8 مليون جنيه،تفوق أرباحها خسائر 9 شركات البالغة نحو 577.5 مليون جنيه وفق ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018 .

على سبيل المثال تضم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 3 شركات تحمل اسم " النصر " وهى النصر للغزل والنسيج والصباغة – المحلة حققت خسائر بلغت 55.9 مليون جنيه ،والنصر للأصواف والمنسوجات – ستيا خاسرة نحو 130.6 مليون جنيه ،والنصر للغزل والنسيج شوربجى خاسرة 32.2 مليون جنيه وهى شركات سيتم دمجها وضمن مشروع التطوير حيث تتعرض لخسائر خلال السنوات الماضية وحتى العام المالى الجارى.

كما تضم الشركة القابضة للصناعات المعدنية 6 شركات تحمل الاسم منها 3 شركات خاسرة وهى النصر لصناعة المطروقات خاسرة 15.9 مليون جنيه ،والنصر لصناعة المواسير خاسرة 18.9 مليون جنيه ، والنصر للسيارات خاسرة 14.5 مليون جنيه وسيتم تصنيع سيارات كهربائية فيها الفترة المقبلة بالتعاون مع الصين .

فيما تضم 3 شركات تحمل الاسم رابحة وهى النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية رابحة 253.9 مليون جنيه.،والنصر للتعدين رابحة 146.8 مليون جنيه. ،والنصر للزجاج والبلور رابحة 16.3 مليون جنيه .

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أما الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لديها 4 شركات منها شركتان تحققان خسائر وهما النصر للأجهزة الكهربائية نيازا خاسرة 18.5 مليون جنيه ،والنصر للأسمدة بالسويس خاسرة 189.7 مليون جنيه ،والنصر للملاحات خاسرة 15.6 مليون جنيه.

ولديها شركة رابحة هى النصر لمنتجات الكاوتشوك ناوربين رابحة 4.4 مليون جنيه .

فيما لا توجد إلا شركة واحدة فى القابضة للأدوية تحمل الاسم وهى شركة النصر للكيماويات الدوائية خاسرة 85.7 مليون جنيه. .

أما القابضة للتشيد والتعمير لديها شركتان تربحان تحملان الاسم وهما ،النصر العامة للمقاولات - حسن علام رابحة 86 مليون جنيه ،والنصر العامة للاسكان والتعمير رابحة 117.7 مليون جنيه .

فى الوقت نفسه فان شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى رابحة نحو 26.7 مليون جنيه .

فيما لا تضم الشركة القابضة للسياحة والفنادق أي شركة تحمل اسم النصر وكذلك الشركة القابضة للتأمين.